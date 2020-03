Trotz der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in den USA hat sich US-Präsident Donald Trump für einen teilweisen Neustart der Wirtschaft ausgesprochen. "Amerika wird wieder und bald offen für Geschäfte sein. Sehr bald. Viel eher als drei oder vier Monate, wie es manche vermuten. Die Lösung darf nicht schlimmer sein, als das Problem." Nach Beendigung des in der Vorwoche verhängten 15-tägigen Shutdowns sollen Teile der Wirtschaft in weniger stark betroffenen Staaten wieder anlaufen. Welche Teile der Wirtschaft, ließ Trump offen. Im ganzen Land wurden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und die Behandlung von Patienten getroffen, wie hier in Landover, Maryland in der Nähe eines Football-Stadions. Hier sollen großflächig Testungen durchgeführt werden. Woanders werden ähnlich wie zu Kriegszeiten, provisorische Krankenhäuser errichtet, wie hier in Salem, Oregon. Zurück in Washington. Mit Humor nahm Trump das Pressebriefing von der beratenden Physikerin Deborah Birx auf. "Ich denke, das ist der Bereich, wo wir am meisten Verantwortung übernehmen. Am Samstag hatte ich ein bisschen Fieber…" "Oh, Oh…" "Wahrscheinlich Magen-Darm. Ich bin Physikerin, ich habe mir einen Test geholt und ich bin negativ." "Well, thank you." Trump teilte Montag zudem mit, ein Dekret gegen das Horten von Produkten zu erlassen, die im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie notwendig sind. Damit soll verhindert werden, dass es bei solchen Waren zu Preistreiberei komme. Der 73-jährige Republikaner stellt sich im November zur Wiederwahl, ob gegen Joe Biden oder Bernie Sanders ist noch unklar. Er hatte gehofft, sein Wahlprogramm an einer boomenden Wirtschaft auszurichten. Nun stehen die USA möglicherweise vor dem Verlust von Millionen Arbeitsplätzen.