US-Präsident Donald Trump will das Einwanderungssystem umbauen und es stärker von Leistung abhängig machen. Familiennachzug soll künftig eine geringere Rolle spielen soll. Vielmehr sollen junge, gut ausgebildete Bewerber mit Englisch-Kenntnissen und Job-Angeboten in den USA bevorzugt werden. Jährlich werden etwa 1,1 Millionen Zuzüge genehmigt. Bei zwei Dritteln liegen bisher familiäre Gründe vor. Einige umstrittene Punkte sind in Trumps Plan kein Thema, etwa der Umgang mit den elf Millionen illegal in den USA lebenden Einwandern. Trump versucht mit dem Vorstoß, bei seinen Republikanern einen Konsens in der Einwanderungspolitik herzustellen. Sein Plan dürfte aber im Kongress an den Demokraten scheitern. Hierzu sagte Trump am Donnerstag im Rosengarten des Weißen Hauses: "Falls wir es aus irgendwelchen, wahrscheinlich politischen Gründen, nicht schaffen sollten, die Demokraten von diesem leistungsorientierten Hochsicherheitsplan zu überzeugen, werden wir ihn direkt nach der Wahl verabschieden, wenn wir uns das Repräsentantenhaus zurückgeholt haben, und den Senat sowie natürlich die Präsidentschaft verteidigt haben."