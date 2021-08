Das wollten seine Anhänger selbst ihm nicht durchgehen lassen. Ex-US-Präsident Donald Trump erntete am Wochenende Unverständnis und Buh-Rufe, als er bei einem Auftritt im Bundesstaat Alabama empfahl, sich gegen Covid impfen zu lassen. "Wisst ihr was? Ich bin von euren Freiheiten vollkommen überzeugt, wirklich. Ihr macht, was ihr machen wollt. Aber - ich empfehle, euch impfen zu lassen! Ich habe es getan, es ist gut, lasst euch impfen." "OK - ok, schon in Ordnung. Ich habe die Impfung bekommen. Wenn sie nicht funktioniert, seid ihr die Ersten, die es erfahren, okay? Dann rufe ich an. Aber es funktioniert. Naja, ihr wollt eben bei euren Freiheiten bleiben."

