US-Präsident Donald Trump hat seinen Wahlkampf im US-Bundesstaat Nevada am Sonntag in der Kirche begonnen. Dabei trug er keine Maske. In der Internationalen Kirche von Las Vegas wurde er freundlich empfangen. Eine der Pastorinnen in der Kirche sagte ihm gar, dass Gott ihr gesagt habe, er werde die Wahl gewinnen. Trump spendete daraufhin eine Handvoll 20-Dollar-Scheine für die Kollekte und senkte den Kopf während eines Gebetes. Der US-Präsident ist bei evangelikalen Christen wegen seiner ablehnenden Haltung zur Abtreibung und wegen der Ernennung konservativer Richter beliebt. Seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden hatte er vorgeworfen, gegen Gott zu sein. Und das, obwohl Biden häufig darüber spricht, wie wichtig sein katholischer Glaube für ihn sei. In Nevada hofft Trump Boden gutmachen zu können. 2016 war der Bundesstaat knapp an die Demokraten gegangen.

