US-Präsident Donald Trump hieß am Montag einen ungewöhnlichen Gast im Weißen Haus willkommen: US-Militärhund Conan, der bei einem militärischen Einsatz in Syrien im vergangenen Monat verwundet worden war. Der Einsatz hatte dem IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi gegolten. Offizielle hatten sich über die Identität des Hundes bisher bedeckt gehalten. Nun sei er aber schneller wieder genesen als befürchtet, so der Präsident. Conan hat von uns eine Medaille und ein Abzeichen bekommen, sagte Trump. Mehr als die Würdigung eines Diensthundes wird es wohl nicht werden. Die Frage eines Journalisten, ob das Präsidentenpaar Conan nicht adoptieren wolle, bügelt die First Lady mit einen entschiedenen Nein ab.