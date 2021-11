Der Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, ist wegen Missachtung des Kongresses angeklagt worden. Ein Kongressausschuss, der den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar untersucht, hatte Bannon vorgeladen. Der Vorladung war Bannon jedoch nicht nachgekommen, wie das US-Justizministerium am Freitag mitteilte. Trumps langjähriger Verbündeter weigert sich, mit dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zusammenzuarbeiten, der von ihm Aussagen und Dokumente fordert. Die Vorsitzenden des Ausschusses erklärten, die Anklage gegen Bannon sollte eine klare Botschaft an alle senden, die glaubten, sie könnten den Sonderausschuss ignorieren oder versuchen, die Untersuchung zu blockieren: Niemand stehe über dem Gesetz. Ein Sprecher des Justizministeriums sagte, Stephen Bannon werde sich am Montag in Washington voraussichtlich selbst stellen und am Nachmittag zum ersten Mal vor Gericht erscheinen. Die Missachtung des Kongresses ist ein Vergehen, das mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von maximal 100.000 Dollar geahndet wird. Ex-Präsident Trump hatte versucht, den Ausschuss, der Trumps Handlungen im Zusammenhang mit dem tödlichen Aufstand im Kapitol untersucht, zu blockieren. Er hatte auch seine ehemaligen Mitarbeiter angewiesen, nicht zu kooperieren. Die Anklage gegen Bannon könnte nun dazu führen, dass der Ausschuss doch noch Zeugenaussagen und Dokumente von anderen Trump-Mitarbeitern zu erhalten könnte. Steve Bannon war bis 2017 Trumps Chefstratege und dessen Top-Berater im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ihm wurde in Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Trump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben. Der Ex-Präsident entließ Bannon daraufhin, begnadigte ihn allerdings im Januar 2021 wenige Stunden vor seinem Ausscheiden aus dem Amt.

Mehr