Nach fast drei Monaten hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag wieder das Podium des Briefing-Raums im Weißen Haus betreten. Hauptthema war der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Trump warnte seine Bürger davor, dass die Lage in den USA wahrscheinlich noch schlimmer werden wird und rief seine Landsleute dazu auf, eine Maske zu tragen. Ich meine, ich trage die Maske. Wenn ich irgendwohin muss, als ich neulich ins Walter-Reed-Krankenhaus ging. Ich habe die Maske genau hier. Ich trage sie. Und ich werde sie gerne benutzen. Kein Problem. Das habe ich gesagt, und ich sage das, wenn Sie können, benutzen Sie die Maske. Wenn sie können, benutzen Sie die Maske." Trump hatte das Ausmaß der Pandemie in den vergangenen Monaten immer wieder heruntergespielt und bekräftigt, man habe die Lage unter Kontrolle. Beamte haben Reuters mitgeteilt, dass die Ärzte der Coronavirus-Taskforce, insbesondere Dr. Deborah Birx, frustriert darüber seien, dass Warnungen über steigende Fallzahlen ignoriert würden. Eines seiner letzten Presse-Briefings war am 23. April gewesen, als er mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, man könne sich Desinfektionsmittel injiziieren, um eine Erkrankung an dem Virus zu vermeiden. Dafür hatte er viel Kritik abbekommen. Kurz darauf ließ er die Briefings von seiner Pressesprecherin Kayleigh MCEnany abhalten. In den USA sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bereits fast 142.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, rund 2,1 Millionen wurden positiv darauf getestet.