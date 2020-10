Der positive Corona-Test von US-Präsident Donald Trump hat die Anleger an der Frankfurter Börse verunsichert. Der Dax ging am Freitag 1,5 Prozent schwächer bei 12.542 Punkten in den Handel. Im späteren Handel konnten die Verluste etwas begrenzt werden. Trump und seine Ehefrau Melania hatten sich nach eigenen Angaben mit dem Erreger infiziert und befinden sich nun in Quarantäne. Die Nachricht kommt angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Der US-Präsident ist der mächtigste Mann der Welt. Wenn also Amerika ohne Führung ist eine gewisse Zeit, wegen der Quarantäne, ist das zunächst einmal ein politischer Schock. Was passiert denn jetzt in Amerika. Erstens natürlich können die neuen Hilfspakete jetzt dann doch verzögert werden. Darauf hatte man ja gehofft, vor der Wahl noch einmal Stimulanz für die Konjunktur zu haben. Und zweitens: Was heißt das für den Wahlkampf? Ist der Wahlkampf nun zumindest eingeschränkt? Oder finden die nächsten Rededuelle nicht statt?" Der positive Corona-Test von Trump hatte auch die Aktienkurse in Asien auf Talfahrt geschickt. In Tokio sackte der Nikkei ab und notierte 0,9 Prozent schwächer bei 22.967 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf noch ein Plus von 0,8 Prozent geschafft hatte. Der positive Corona-Test habe das Potenzial, den Wahlkampf Trumps zu beeinträchtigen, sagten Analysten.

