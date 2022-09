STORY: Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat sich am Mittwoch im Unterhaus der ersten Fragestunde der Parlamentsabgeordneten gestellt. Zuvor hatte sie erste Schwerpunkte ihrer Regierung benannt. Beim Thema Energie sprach sie sich dafür aus, dass ihr Land als Maßnahme gegen die steigenden Energiekosten mehr Öl und Gas in der Nordsee fördert und stärker in Atomenergie investiert. Zudem versprach Truss Steuersenkungen und Reformen beim Gesundheitssystem National Health Service (NHS). Kurz vor der Befragung der Premierministerin kam es vor dem Parlament zu Protesten. Mitglieder der Gruppe „Animal Rebellion“ bemalten Mauern am Parlament und blockierten Zufahrten. Sie forderten von Truss, mehr für den Wandel zu einem Pflanzen-basierten Ernährungssystem zu tun.

Mehr