STORY: “Ich gebe zu, wir haben Fehler gemacht, und das tut mir leid, aber wir haben diese Fehler behoben”, so die britische Premierministerin Liz Truss in einem Interview der BBC, in dem sie Fehler in ihrem Wirtschaftskonzept einräumte und klarstellte, dass sie dennoch an ihrem Amt festhalte. Sie bleibe hier, weil sie gewählt worden sei, um für ihr Land etwas zu erreichen und sei entschlossen, dies zu tun. Truss, die erst vor knapp sechs Wochen die Nachfolge von Boris Johnson angetreten hatte, steht Berichten zufolge noch in dieser Woche vor einem möglichen Misstrauensvotum der Abgeordneten ihrer Partei. Weil die schuldenfinanzierten Steuerpläne der Regierung zu Turbulenzen an den Kapitalmärkten geführt hatten, entließ Truss am Freitag Finanzminister Kwasi Kwarteng, einen engen Verbündeten. Nachfolger wurde der frühere Außenminister Jeremy Hunt, der ihre umstrittenen Steuerpläne zur Beruhigung der Märkte am Montag wieder einkassierte.

Mehr