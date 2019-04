Trauern um den 20-maligen tschechischen Fußballnationalspieler Josef Sural. Der 29-jährige, der zuletzt für den türkischen Club Alanyaspor spielte, erlag den schweren Verletzungen, die er sich bei einem Busunglück in der Türkei zugezogen hatte. Die staatliche Nachrichtenagentur "Anadolu" meldete, mehrere Spieler seien am Sonntagabend mit einem Minibus auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel gewesen, als der Bus sich überschlagen habe. Zusammen mit sechs seiner Teamkollegen wurde Sural in ein Krankenhaus eingeliefert, dort erlag er seinen Verletzungen. Dr. Hasan Peksel von der behandelnden Klinik: "Josef Sural hatte einen mehrfachen Schädelbruch, und Brüche im Brustbereich, in den Armen und in den Beinen. Unser Team hat sofort begonnen, zu operieren. Aber der Patient, der auch innere Blutungen hatte, hat nicht auf die Behandlung angesprochen. Er ist am frühen Morgen verstorben." Medienberichten zufolge hatte auch der ehemalige Profi des SC Freiburg, Papiss Demba Cissé, im Fahrzeug gesessen. Er und die anderen betroffenen Fußballer sollen sich nicht in einem kritischen Zustand befinden. Der Fahrer des verunglückten Minibuses wurde nach dem Unfall verhaftet. Nach Angaben von Alanyaspor soll er hinter dem Steuer eingeschlafen sein.