In der tschechischen Hauptstadt Prag war am Sonntag nichts wie sonst. Etwa eine Viertelmillion Menschen auf der Straße, das gab es zuletzt 1989 bei der Samtenen Revolution. Das gemeinsame Ziel der Menschen: Der Rücktritt von Ministerpräsident Andrej Babis. O-TON BOHUMIL HAVEL, DEMONSTRANT: "Er hat alle hier betrogen. Es ist eine Schande für den Staat. Es ist mir peinlich, Tscheche zu sein." O-TON ZUZANA SINDELAROVA, DEMONSTRANTIN: "Ich bin hier, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Ich schäme mich für den Staat, in dem ich leben muss." Seit dem Frühling wächst in Tschechien die Wut auf Babis. Anlass waren Berichte, nach denen Babis von EU-Subventionen in Millionenhöhe profitiert haben soll. Der Ministerpräsident und Multimilliardär beherrscht mit seiner Firmengruppe Agrofert den Landwirtschaftssektor. Im April kündigte die Staatsanwaltschaft an, Ermittlungen aufzunehmen. Babis tauschte daraufhin den Justizminister aus. Der Ministerpräsident bestreitet einen Interessenskonflikt. Am Mittwoch muss er sich im Parlament einem Misstrauensvotum stellen. Trotz der Skandale gilt es als wahrscheinlich, dass die Abgeordneten ihm das Vertrauen aussprechen. Auch in den Umfragen liegt Babis ANO-Partei weiter vorn.