STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesenet. HAMBURGS ERSTER BÜRGERMEISTER PETER TSCHENTSCHER (SPD) "Die schreckliche Amoktat, die sich hier gestern Abend ereignet hat, löst in ganz Hamburg und weit darüber hinaus größte Trauer und Entsetzen aus. Ein bewaffneter Amokläufer hat sieben Menschen erschossen und weitere Personen schwer verletzt. Nur das schnelle Eingreifen der Polizei konnte den Mord weiterer Personen verhindern. Persönlich im Namen des Senats, im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt spreche ich den Angehörigen der Opfer unser tiefes Mitgefühl und unser Beileid aus. "Die erfahrenen Polizeiführer haben uns gerade berichtet, dass es tatsächlich so war, dass durch das schnelle Eingreifen der Polizei. In einer solchen Amoktat, was sehr selten gelingt, der Amokläufer gestoppt werden konnte. Das ist etwas sehr ungewöhnliches und ist nur gelungen, weil es mit dieser speziellen Einheit ja gelungen ist, sehr schnell vor Ort zu sein und in die Amoktat hinein zu handeln. Das war sehr gefährlich für die Einsatzkräfte. Aber es war in dieser Situation, ja in dieser dramatischen Lage genau die richtige Reaktion. Denn so wie die Dinge sich ereignet haben, ist davon auszugehen, dass der Amokläufer eine Reihe weiterer Menschen ermordet hätte. "Die Behörden arbeiten weiter mit Hochdruck an der Aufklärung der Hintergründe der Tat."

Mehr