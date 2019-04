Nein, das ist kein ganz normales Computerspiel, wie es zunächst aussehen mag. Und zwar aus zwei Gründen: Hier scheint erstens ein ganz spezieller Ort wieder in Aktion zu sein, nämlich die Region um den Katastrophenkomplex von Tschernobyl. Und zweitens ist das keine komplett virtuelle Welt, sondern das Spiel findet statt in einem detailgetreuen Nachbau der Geister-Stadt Prypjat, ganz in der Nähe von Tschernobyl. Zwei junge Männer in der Ukraine haben das Spiel entwickelt, das "Isotopium: Tschernobyl" heißt, denn genau dieser besondere Stoff soll hier gejagt werden. Einer der Erfinder, Sergey Beskrestnov, sagt, dass mittlerweile mehr als 60.000 Menschen mitgemacht haben bei diesem Spiel: O-Ton: "Viele Spieler, die erstmals dabei sind, merken während der ersten fünf oder zehn Minuten gar nicht, das dies keine komplette Fiktion ist. Sie senden uns Nachrichten wie "Ihr habt coole Strukturen, gute Grafiken, Euer Designer hat das gut gemacht! Ihr habt ein wirklich cooles Betriebssystem für Euer Spiel. Und dann erfahren sie - das ist kein Betriebssystem, das ist real - und das wollen viele nicht glauben." Und sein Kollege, der andere Gründer Aleksey Fateyev, ergänzt: O-Ton: "Wir haben mal aus Versehen einen echten Feuerlöscher auf einem der Dächer liegen gelassen. Und dann haben tatsächlich zwei Spieler versucht, den zu öffnen und in Gang zu bringen. Sie haben das gemeinsam versucht, etwa zwei Stunden lang. Sie haben sich angefeuert, sie haben versucht, mit ihren Hebelfunktionen den Feuerlöscher zu knacken. Das war sehr interessant, und wir hätten nie gedacht, dass unser Spiel so echt wirkt. Ja, man kann hier eine Menge Interessantes finden." Das Spiel "Isotopium: Tschernobyl" läuft seit Oktober 2018 und erfährt dieser Tage, 33 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, wohl eine Art zweiten Frühling. Das Modell hier misst etwa180 Quadratmeter und befindet sich in einem Keller in der ukrainischen Stadt Brovary, rund 150 Kilometer entfernt vom eigentlichen Ort des Grauens.