STORY: Am Sonntag stürzte in der südosttürkischen Stadt Sanliurfa ein sechstöckiges Gebäude ein. Es war bei den schweren Beben vor einem Monat schwer beschädigt worden und wartete auf seinen Abriss. Mindestens eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt. Diese Familie in Südostanatolien hat die schweren Beben überlebt. Mutter, Vater und ihre drei Kinder überlebten fünf Tage lang unter den Trümmern ihres fünfstöckigen Wohnhauses. Nun leben sie in einem kleinen, aber stabilen Wohncontainer. "Wir waren eine wohlhabende Familie. Wir hatten zwei Häuser und ein Auto. Für all das waren wir Gott dankbar. Und wir sind jetzt dankbar, dass alle meine Kinder in Sicherheit sind. Ich habe keine Angst mehr, weil meine Familie an meiner Seite ist." Havva und ihr Mann Hasan haben bei den Beben 36 Verwandte verloren. Mehr als 45.000 Menschen verloren durch die Erdbeben allein in der Türkei ihr Leben - noch nicht mitgerechnet ist eine unbekannte Anzahl Vermisster, die möglicherweise noch unter den Trümmern liegt. "Wir haben unter den Trümmern gelernt, menschlich zu sein. Wenn Gott uns mehr Zeit zum Leben gibt und es irgendwo in der Türkei ein weiteres Erdbeben gibt, sind wir bereit, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Wenn ich zwei Paar Socken habe, werde ich ein Paar dorthin schicken. Wenn ich zwei Pullover habe, werde ich einen dorthin schicken. Ich werde Geld schicken. Wir haben gelernt, wie man ein Mensch ist, als wir unter den Trümmern lagen. Denn egal, wen wir jetzt treffen, die Menschen berühren unser Leben. Jeder fragt, ob wir etwas brauchen oder ob wir irgendwelche Probleme haben. Neben der großen Hilfsbereitschaft und der Trauer gibt es aber auch immer mehr Wut. Viele Menschen hier beklagen, dass der Staat nicht früh genug reagiert hat und zu wenig Hilfe schickt. Zudem gibt es den Vorwurf, dass die Behörden Pfusch am Bau toleriert hätten. Etwa zwei Millionen Menschen sind obdachlos, nicht für alle gibt es ausreichend Wasser und Toiletten.

