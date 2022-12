STORY: Im Bezirk Kumluca in der südtürkischen Provinz Antalya wurden in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Häuser nach Starkregenfällen überflutet. Fahrzeuge wurden von den Wassermassen mitgerissen. Schlamm drang in Wohnungen ein. Mindestens eine Person ist offiziellen Angaben zufolge ums Leben gekommen. Behörden hatten die Anwohner zuvor dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Schulen in dem Gebiet im Süden der Türkei, rund 100 Kilometer südlich von Antalya, wurden vorübergehend geschlossen und es kam in einigen Orten zu Stromausfällen. Welchen Umfang die Schäden haben, ist bisher noch nicht klar.

