Die Türkei hat am zweiten Tag ihres Angriffs auf die Kurdengebiete im Norden Syriens mehrere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das Militär mitteilte seien die Grenzstädte Ras al Ain und Tel Abjad nun umzingelt. Etwa einhundert kurdische Soldaten seien getötet worden, hieß es. Auch mehrere Zivilisten seien ums Leben gekommen, teilten Krankenhäuser in der Kurdenregion mit. Der Norden Syriens wird bislang von der Kurdenmiliz YGP kontrolliert. Obwohl die gemeinsam mit der US-Armee gegen den Islamischen Staat kämpfte, betrachtet sie die türkische Regierung als Terrororganisation. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat deshalb angekündigt, einen 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zur Türkei besetzen zu wollen. Dort soll eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet werden. Anschließend sollen in dem Gebiet bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene meist arabische Syrer angesiedelt werden. Dies würde einem Bevölkerungstausch gleichkommen. Die EU und die die Bundesregierung forderten einen sofortigen Stopp der Offensive. Erdogan reagierte mit Drohungen. Sollten die Europäer den Armee-Einsatz als Besatzung bezeichnen, werde die Türkei die Tore öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge nach Europa schicken.