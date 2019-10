Die Türkei treibt ungeachtet der internationalen Kritik ihre Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG im Nordosten Syriens voran. Insbesondere die Grenzstadt Ras al Ain geriet am Samstag unter Beschuss. Zudem seien Geschützfeuer aus der Stadt sowie Kampfjets über Ras al Ain zu hören. Aus türkischen Sicherheitskreisen verlautete, die mit der Türkei verbündeten Rebellen hätten das Zentrum der Stadt eingenommen. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seit Beginn der Offensive am Mittwoch 415 feindliche Kämpfer getötet worden seien. Die Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte sprach von 74 Toten aufseiten des von der YPG angeführten Rebellenbündnisses SDF und von 49 Toten aufseiten der mit der Türkei verbündeten Rebellen. Zudem seien 20 Zivilisten ums Leben gekommen, die meisten davon in Tel Abjad. Laut den Vereinten Nationen flohen 100.000 Menschen vor den Kämpfen. Einige der geflüchteten Kurden zeigten sich am Samstag im syrischen Tal Amer verzweifelt: "Unsere Situation ist wie die dieser Kinder, die sie hier sehen können. Warum greift Erdogan uns an? Schauen Sie, was in Ras al Ain passiert. Was kann ich der Welt sagen, warum tut Erdogan uns das an? Die Welt ist blind. Seit gestern sind unsere Kinder und wir ohne Essen. Wir haben Hunger." "Wir haben den Supermächten der Welt geholfen und jetzt lassen sie uns sitzen. Ich bitte alle Länder der Welt, etwas für die Kurden zu tun. Die Vereinten Nationen und die Supermächte der Welt sind für uns verantwortlich. Wenn sie uns nicht helfen, werden die Türken uns abschlachten." Die Türkei will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer tiefe sogenannte Sicherheitszone errichten und verlangt den Abzug der Kurden-Miliz aus dem Gebiet. Dort sollen dann bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene meist arabische Syrer angesiedelt werden. Die Türkei befürchtet ein Erstarken der Kurden jenseits ihrer Südgrenze und damit auch der nach Autonomie strebenden Kurden auf eigenem Territorium.