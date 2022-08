STORY: Am Donnerstag ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der westukrainischen Stadt Lwiw mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammengekommen. Bei dem Dreier-Treffen sollte es darum gehen, wie der Krieg politisch gelöst werden kann, sowie um die Wiederaufnahme der monatelang blockierten Getreide-Exporte aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Diese waren erst kürzlich wieder angelaufen, nachdem dazu unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei in einem seltenen diplomatischen Durchbruch eine Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien erzielt werden konnte. Die Türkei und die Ukraine unterzeichneten zudem eine Vereinbarung über den Wiederaufbau von Infrastrukturen, die bei Russlands Angriff auf die Ukraine zerstört wurden. Dies meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Das trilaterale Treffen war das erste persönliche Gespräch Erdogans mit Zelenskiy seit der russischen Invasion. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin traf in den vergangenen Monaten bereits zweimal.

