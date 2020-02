Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte, es handle sich um einen Vergeltungsschlag, bei dem 54 Ziele in Idlib angegriffen wurden. 76 syrische Soldaten seien dabei"neutralisiert" worden. Zuvor waren beim Vormarsch syrischer Truppen auf die letzte größere Rebellen-Hochburg in der nördlichen Provinz Idlib sechs türkische Soldaten getötet worden, so Angaben der türkischen Regierung. Die Türkei habe Russland aufgefordert, sich in den eskalierenden Konflikt nicht einzumischen, sagte Erdogan. Die beiden Staaten unterstützen gegnerische Seiten in dem Konflikt. Die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad rücken seit Tagen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe im Nordwesten des Landes vor. Das Gebiet um Idlib und das nördlich von Aleppo bilden die letzte größere Region in Syrien, in dem die Rebellen nach neun Jahren des Bürgerkrieges noch die Kontrolle haben.