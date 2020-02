Die Lage in der umkämpften syrischen Grenzregion Idlib eskaliert. Bei einem Luftangriff syrischer Truppen sind türkischen Angaben zufolge 33 türkische Soldaten ums Leben gekommen. Die Türkei kündigte daraufhin Angriffe auf Stellungen syrischer Regierungstruppen an. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt über die Entwicklung und forderte erneut eine umgehende Waffenruhe. Wegen der Gefechte sind in der Provinz fast eine Million Menschen auf der Flucht. Die Türkei wird syrische Flüchtlinge nach Angaben eines hochrangigen Insiders nicht länger von der Flucht über Land oder See nach Europa abhalten. Die türkische Polizei, Küstenwache und Grenzschützer seien angewiesen worden, sich zurückzuhalten, sagte der Insider. Die Türkei hat in den vergangenen Jahren 3,7 Millionen Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg aufgenommen, aber wiederholt erklärt, keine Kapazitäten mehr zu haben. Am frühen Freitagmorgen versammelten sich Menschen an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland, um in die Europäische Union einzureisen. "Wir können einfach rüber. Die Polizei hat uns schon gesagt, dass die Grenze offen ist, man kann gehen. Egal wann." Seit Wochen verhandelt Ankara mit Moskau erfolglos über ein Ende der Offensive syrischer Truppen gegen die letzte Rebellenbastion in Syrien. Auch eine dritte Runde am Donnerstag in Ankara brachte keine Einigung.