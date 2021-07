Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums am Donnerstag soll es kürzlich in der Ägäis zu diesen Pushback-Szenen durch die griechische Küstenwache gekommen sein. Dabei soll ein Schlauchboot mit 15 Migranten an Bord zurück in türkische Gewässer gedrängt worden sein. Die Türkei habe im Anschluss die Flüchtlinge gerettet, hieß es in einem Tweet vom Verteidigungsministerium. Wiederholt hat die Türkei Griechenland beschuldigt, auf diese Art und Weise Menschenrechte zu verletzten. Die Regierung in Athen bestreitet hingegen vehement, illegale Pushbacks von Migrantenbooten durchzuführen. Nach Angaben Griechenlands ist der Flüchtlingsstrom im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Die Zahl der Menschen in griechischen Flüchtlingslagern ist offiziellen Angaben zufolge seit dem Mai des letzten Jahres um rund 70% gesunken.

Mehr