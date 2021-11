Dutzende Demonstranten wurden am Mittwochabend bei einem Protest gegen die Regierung in Istanbul festgenommen - die türkische Lira war am Vortag um mehr als 15 Prozent auf ein Rekordtief eingebrochen. Seit Jahresanfang hat die Lira bereits mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Aufnahmen zeigen, wie Polizisten einige der Demonstranten auf den Boden zerrten und Straßen versperrten. Unterdessen standen in Ankara Tausende von verärgerten und verzweifelten Menschen an den Zapfsäulen Schlange, weil die Ölpreise um Mitternacht stark erhöht werden sollten. Viele Türken, die bereits mit einer Inflation von rund 20 % zu kämpfen haben, befürchten, dass sich der Preisanstieg nun beschleunigen wird. Auch der Einzelhandel hat mit dem Absturz der Währung zu kämpfen. Einige Websites stoppten am Mittwoch den Verkauf von Elektronikprodukten.

