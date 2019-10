Nach Angaben eines Beraters von Präsident Recep Tayyip Erdogan steht die Türkei unmittelbar vor ihrer Offensive in Syrien. Geplant sei, dass das türkische Militär zusammen mit der oppositionellen Freien Syrischen Armee in Kürze die türkisch-syrische Grenze überschreiten werde. Seitdem die USA am Montag angekündigt hatte, ihre Truppen aus dem Nordosten Syriens zurückzuziehen, wird mit einer Offensive der Türkei in Syrien gerechnet. Die Türkei will auf syrischem Territorium eine sogenannte Sicherheitszone schaffen und fordert den Abzug der lange mit den USA verbündeten Kurden-Miliz YPG aus dem Gebiet. Die Regierung in Ankara fürchtet ein Erstarken der Kurden in der Region und damit auch im eigenen Land.