In Syrien haben Rebellen Stellungen der Regierungstruppen in der Nähe von Aleppo angegriffen. Damit eröffneten sie am Wochenende eine neue Front gegen die rasch auf Idlib vorrückenden Soldaten von Präsident Baschar al-Assad. Die syrische Armee hat bei ihrem Vormarsch auf die Rebellen-Hochburg Idlib nach Angaben der Regierung in Ankara auch mehrere türkische Soldaten getötet und weitere zum Teil schwer verletzt. Die Assad-Truppen hätten angegriffen, obwohl sie zuvor auf die Stellungen der türkischen Kräfte hingewiesen worden seien. In der Region Idlib hat die Türkei zwölf Beobachtungsposten. Basis dafür ist das De-Eskalationsabkommen von 2018. Hunderttausende Menschen sind rund um Idlib auf der Flucht. Die Türkei, die bereits mehr als 3 Millionen Syrer aufgenommen hat, fürchtet einen weiteren Zustrom von Flüchtlingen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit einer Militäroffensive gedroht, sollte die Lage in Idlib nicht sofort geklärt werden.