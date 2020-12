Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar ist in der Türkei in Abwesenheit zu 27 Jahren und sechs Monaten Gefängnis wegen Spionage und Unterstützung einer Terror-Organisation verurteilt worden. Dies teilten seine Anwälte am Mittwoch mit und kritisierten das Urteil als politisch motiviert. Sie hatten die letzte Anhörung in dem Verfahren aus Protest boykottiert. Sie wollten nicht Teil einer Praxis sein, die ein bereits entschiedenes politisches Urteil legitimieren solle, hatten sie vorab erklärt. Hintergrund der Anklage ist ein Bericht der türkischen Zeitung "Cumhuriyet" aus dem Jahr 2015 unter dem damaligen Chefredakteur Dündar über geheime Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien. Für Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist der Journalist zu einem Symbol eines staatlichen Vorgehens gegen die Pressefreiheit geworden, insbesondere seit dem gescheiterten Putsch im Jahr 2016. Die Regierung weist dies zurück und betont hingegen, dass die Gerichte unabhängig seien und auf Gefahren für die Türkei reagierten. Anfang des Monats hatte das Gericht einen Antrag der Anwälte Dündars abgelehnt, die Richter wegen Befangenheit auszutauschen. Zuletzt hatte zudem ein Istanbuler Gericht Dündar als flüchtig erklärt und sein gesamtes Vermögen in der Türkei beschlagnahmt. Dündar lebt seit 2016 in Deutschland.

