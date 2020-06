So schön kann das Mittelmeer, die Sonne und ein leerer Strand sein. Mallorca im Juni. Normalerweise wäre das keine Meldung wert. Aber durch die gut dreimonatigen coronabedingten Reisebeschränkungen für Touristen sind die ersten Urlauber auf der Insel von höchstem Interesse. Und die ersten Eindrücke von dem besonders bei Deutschen beliebten Ferienort gehen um die Welt. Dabei zeigte sich Palma de Mallorca von seiner ruhigeren Seite. Das Pilotprojekts von TUI und den Behörden vor Ort, soll zeigen, wie Tourismus in Zeiten von Corona funktionieren kann. Und für die Teilnehmer gelten dann auch entsprechende Regeln, wie Natascha Kreye, Pressesprecherin von TUI am Dienstag auf Mallorca genauer erläutert: "Die Touristen müssen hier vor Ort natürlich die gleichen Hygienemaßnahmen beachten, die es auch zu Hause gibt. Zum Beispiel, dass sie eine Maske dabeihaben, dass Sie öfter die Hände waschen oder sich desinfizieren und Abstand zu anderen Leuten halten. Nichtsdestotrotz haben sich meine Kollegen hier im Hotel viele Gedanken gemacht, wie man auch in Zeiten von Corona den Urlaub sicher, aber auch möglichst unbeschwert gestalten kann." Außerdem kann ein Urlaub mit Meer, Sonne und etwas mehr Abstandhalten trotzdem eine schöne Auszeit sein. Auch wenn man auf Mallorca natürlich normalerweise andere Umstände gewohnt ist. "Diese Saison wird vielleicht ein bisschen ruhiger, als man es sonst gewohnt ist. Weil, natürlich kann man sich große Partys in einer großen Gruppe momentan nicht vorstellen. Aber wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir die Aktivitäten stattdessen stattfinden lassen können. Zum Beispiel Sport in kleineren Gruppen mit mehr Abstand, dafür auch viel draußen. Das Entertainment wird angepasst, es wird ein bisschen ruhiger, ein bisschen chilliger, aber nichtsdestotrotz eine gute Unterhaltung geben." Für den Fall, dass es zu einer Corona-Infektion käme, gäbe es genau ausgearbeitete Notfallpläne. Rund 11.000 Touristen nehmen nun auf den balearischen Inseln an dem Testprogramm teil. Ab dem 21. Juni wird dann in ganz Spanien der Alarmzustand aufgehoben und damit auch die geltenden Einreisebeschränkungen für Bürger des Schengen-Raums. Und die Hoffnung ist groß, dass man bis dahin auf ein erfolgreiches Pilotprojekt zurückschauen darf.