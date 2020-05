Der Reisekonzern TUI stemmt sich mit Kostensenkungen und Stellenabbau gegen die Abwärtsspirale in der Corona-Krise. TUI-Chef Joussen kündigte am Mittwoch den Abbau von rund 8000 Stellen weltweit an. TUI setzt darauf, dass die seit Mitte März wegen Covid-19 geltenden Reisebeschränkungen in Europa Mitte Juni fallen, zumindest für Länder und Regionen mit geringen Infektionszahlen. Nachfrage nach Urlaub sei zwar sehr hoch, aber die Kunden zögerten wegen der Unsicherheit durch die Pandemie mit Buchungen. TUI verspricht den Kunden, mit Hygienekonzepten und Änderungen wie längeren Öffnungszeiten der Restaurants oder kleineren Gruppen für Sport- und Ausflugsangebote die Ansteckungsgefahr an den Urlaubsorten einzudämmen. Der Reiseveranstalter hofft, dass die Saison nur etwas später beginnt, und länger bis in den Herbst hinein dauert.