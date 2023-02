STORY: Tumulte im israelischen Parlament: Im Streit um die geplante Justizreform gingen Abgeordnete im Verfassungsausschuss der Knesset am Montag aufeinander los. Laute "Schande"-Rufe waren zu hören. Mehrere Parlamentarier beleidigten sich gegenseitig als "Faschisten" und "Verräter". Mehrere Abgeordnete wurden aus dem Saal geworfen. Der Verfassungsausschuss der Knesset stimmte anschließend dafür, den ersten Teil der Reformpläne zur ersten Lesung an das Plenum weiterzuleiten. Gleichzeitig protestierten vor dem Gebäude Zehntausende gegen das Vorhaben. Netanjahus Gegner werfen ihm und seiner rechtsreligiösen Regierung vor, mit der Reform gezielt die Judikative schwächen zu wollen. Seit Wochen kommt es deshalb in Israel zu Protesten. Netanjahus Likud-Partei begründet die Reformpläne mit dem Vorwurf, der Oberste Gerichtshof werde von linksgerichteten Richtern dominiert, die sich aus politischen Gründen in Bereiche einmischen, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen. Gegen Netanjahu selbst läuft derzeit ein Prozess wegen Korruptionsvorwürfen, die er zurückweist.

Mehr