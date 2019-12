Nach vorherigen Protesten auf der Straße, war es am frühen Freitagmorgen auch eine turbulente Sitzung im Parlament in Montenegros Hauptstadt Podgorica. Mit den Stimmen der Regierungsmehrheit und gegen den Willen der proserbischen Opposition verabschiedeten die Abgeordneten trotz der Tumulte ein neues Kirchengesetz. Das sieht vor, dass die in dem seit 2006 unabhängigen Land tätigen Kirchen die Eigentumsverhältnisse in Bezug auf Gebäude klären müssen, die vor 1918 in ihren Besitz übergegangen sind. Bis dahin war Montenegro ein unabhängiges Königreich inklusive einer eigenen orthodoxen Kirche, die dann aber in die serbisch-orthodoxe Kirche eingegliedert wurde. Auch in Belgrad kochten die Emotionen hoch. Kritiker befürchten, das neue Gesetz bevorzuge die autonome montenegrinisch-orthodoxe auf Kosten der Belgrad unterstellten, serbisch-orthodoxen Kirche. Diese dominiert in dem kleinen Adria-Staat und besitzt dort etwa 66 Klöster sowie Dutzende Kirchen und andere Immobilien. Ihre Unterstützer meinen, das Gesetz werde sie ihres Besitzes berauben. Die Regierung bestreitet die Vorwürfe. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic kündigte an, Spannungen auf diplomatischem Wege entschärfen zu wollen.