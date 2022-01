Mit Wasserwerfern und Schlagstöcken ging die tunesische Polizei am Freitag gegen Demonstranten in Tunis vor. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Rund 1.200 Personen hatten sich nach Angaben des Innenministeriums versammelt, um gegen den Präsidenten Kaïs Saïed zu protestieren. Ihr Vorwurf lautet: Staatsstreich. Im vergangenen Jahr hatte Saïed kurzerhand das Parlament entmachtet. Seitdem kam es immer wieder zu Protesten. Am Freitag war zudem der 11. Jahrestag des Arabischen Frühlings. Daher mobilisierten viele politische Parteien die Bürger, um gegen den Präsidenten auf die Straße zu gehen. Wegen der Corona-Pandemie herrscht allerdings eine abendliche Ausgangssperre sowie ein Versammlungsverbot. Der Präsident stellte ein mehrwöchiges Online-Referendum in Aussicht, das am Wochenende freigeschaltet werden sollte. Auf diesem Weg will er über die politische Ausrichtung bei mehreren Themen wie zum Beispiel Bildung, Kultur, Wahlen und Wirtschaft abstimmen lassen.

