Jubel in Tunesien. Der parteilose Kais Saied liegt nach einer zweiten Prognose bei der Wahl um das Präsidentschaftsamt deutlich vorne. Den pensionierten Juraprofessor unterstützen sowohl Islamisten als auch die Linken. Mit seinem Wahlversprechen, die Werte des "Arabischen Frühlings" zurückzubringen, konnte er am Sonntag in zwei getrennten Umfragen mehr als 70 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. "Ich bin so glücklich, für unsere Jugend, die 2011 eine Revolution startete und sich jetzt für einen klugen Präsidenten entschied. Ich ziehe den Hut vor der Jugend Tunesiens, sie ist unsere Zukunft, sie ist alles. Die Jugend hat heute unsere Revolution zurückgebracht." Sein Gegenkandidat, der Medienunternehmer Nabil Karoui, kündigte an, gegen das Endergebnis Einspruch zu erheben. Ein fairer Wahlkampf sei ihm verwehrt worden.