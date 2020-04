Der Absturz des US-Ölpreises zum Wochenanfang macht die Anleger nervös. Der deutsche Leitindex Dax fiel zur Eröffnung am Dienstag um 1,5 Prozent auf 10.515 Punkte und baute seine Verluste im weiteren Börsenhandel noch aus. Der Preis für leichtes Öl war am Montag kollabiert und erstmals in seiner Geschichte weit in den negativen Bereich gefallen. Weil die Pandemie die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel hat einbrechen lassen, kommen die Kapazitäten der Öl-Lager allmählich an ihre Grenzen. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Der Dax ist heute etwas gedämpft in den Tag gestartet, sogar relativ schwach. Die Ölpreiskapriolen in New York haben sicherlich dazu geführt, dass man vermehrt über die Konjunktur nachdenkt. Und ein bisschen weniger über die Corona-Krise." Im Widerspruch dazu stand eine Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach blicken die Börsianer inmitten der Corona-Krise überraschend optimistisch auf die Aussichten für die deutsche Konjunktur. "Die Finanzmarktexperten sehen Licht am Ende eines sehr langen Tunnels", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Ab der zweiten Jahreshälfte rechneten sie wieder mit einem Wachstum. "Die Wirtschaftsleistung von vor der Coronakrise soll aber erst im Jahr 2022 wieder erreicht werden", betonte Wambach.