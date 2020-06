Geschäftiges Treiben am Donnerstag am Flughafen von Istanbul. Nach mehr als zwei Monaten Pause wegen der Coronakrise haben die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines und ihre Billigfluglinie Anadolu Jet ihren internationalen Flugverkehr wieder aufgenommen. Die ersten internationalen Flüge vom Flughafen Istanbul starteten am Donnerstagmorgen mit den Zielen London, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Nach Auskunft des Flughafen durften nur Passagiere mit EU-Staatsbürgerschaft oder bestimmten Aufenthaltsgenehmigungen und Visas an Bord gehen. Diese Frau fliegt nach Düsseldorf, um ihr Studium fortzusetzen: "Man fühlt sich schon unsicher. Wenn man natürlich nicht muss, würde ich natürlich nicht fliegen. Aber leider muss ich wieder zurück. Man fühlt sich schon im Flieger, was wird passieren, ob man zu dicht aneinander sitzt, ob da jemand ist. Man fühlt sich schon unsicher." Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März offiziell eingestellt. Zwischenzeitlich gab es aber weiterhin kommerzielle Sonderflüge für in der Türkei hängengebliebene Deutsche. In Deutschland angekommen müssen die Passagiere aus der Türkei im Zuge der Corona-Maßnamen erst einmal zwei Wochen in häusliche Quarantäne gehen. Dazu Reisende aus der Türkei, die am Donnerstag in Tegel angekommen waren. "Ich muss dann zu Hause bleiben natürlich. Nur Einkaufen gehen und dann wieder nach Hause." "Ja, wir haben uns bei uns zu Hause schon vorbereitet. Sie hat eigenes Zimmer. Und wir haben auch zwei Toiletten, haben wir alles getrennt." Das Auswärtige Amt hatte die Reisewarnung für rund 160 Länder - darunter auch die Türkei- bis zum 31. August verlängert. Allerdings sind für einzelne Länder auch Ausnahmeregelungen möglich, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ob die Türkei dazugehören könnte, wird von der Bundesregierung diskutiert.