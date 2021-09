Nach dem TV-Triell der Kanzler-Kandidaten zeigten sich Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet am Sonntagabend bestens gelaunt. Blitzumfragen von ARD und ZDF sahen zwar Scholz als Gewinner der Runde - die Grünen sahen dafür Baerbock und die CDU Laschet vorne. Auch eine Straßenumfrage in Köln am Montagvormittag ergab kein eindeutiges Bild: "Das Triell, was aber vielleicht auch ein bisschen ein Duell zwischen den beiden Männern war, deshalb hat mir Annalena Baerbock sehr gut gefallen. Wie ich fand souverän als junge, frische Frau, Mutter, die ihre Meinung kundgetan hat und für Deutschland vielleicht eine Zukunft darstellt. Gerade für die junge Generation." "Ich denke mir, das trifft schon zu, der Scholz macht schon den soveränsten Eindruck. Laschet, denke ich mir, hat zu viele Fehler gemacht, als dass er sehr auf Vertrauen setzen könnte. Und Frau Baerbock denke ich mir jetzt noch ein bisschen zu jung, zumindest für viele, die wählen." "Mir hat am besten Olaf Scholz gefallen. In seiner ruhigen, sachlichen Art gefällt er mir besser, wie Herr Laschet, der manchmal mit seiner übertriebenen Gestik und lehrerhaften Art, hat mir überhaupt nicht gefallen." "Ich finde, dass alle drei keinen wirklich guten Eindruck machen. Und Olaf Scholz ist der Schlimmste von allen." "Ja, also Olaf Scholz hat mich in diesem Wahlkampf doch am meisten überzeugt und die anderen beiden Kandidaten nicht so wirklich." "Schwer zu sagen, ist wirklich schwer zu sagen. Also mir persönlich gefällt der Wahlkampf einfach nicht. Es sind keine Parteien, die meine, sag ich mal, meine Vorsätze irgendwo vertreten. Also ich sehe mich da nicht wirklich. Ich seh mich da nirgendwo. Über zehn Millionen Menschen haben das TV-Triell am Sonntagabend bei ARD, ZDF und Phönix gesehen. Ein drittes Triell ist am 19. September bei ProSieben, Sat.1 und Kabel eins geplant.

