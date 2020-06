Twitter hat erneut einen Tweet von US-Präsident Donald Trump mit einen Warnhinweis versehen. Der US-Konzern verbarg die Botschaft am Dienstag hinter einem Link, so dass der Inhalt nur nach einem Mausklick sichtbar wird. Trump hatte in dem Tweet erklärt, es werde in der Hauptstadt Washington niemals eine autonome Zone geben wie in Seattle, so lange er Präsident sei. Wenn sie es versuchten, werde man sich ihnen mit ernster Gewalt entgegenstellen. Twitter erklärte, es handle sich um eine Gewaltandrohung gegen eine klar identifizierbare Gruppe. Entsprechend habe man hier das Verfahren für Tweets von öffentlichem Interesse angewandt. Unter anderen Umständen würden ähnliche Botschaften möglicherweise auch gelöscht. Twitter hatte dieses Verfahren erstmals im vergangenen Monat bei einem als gewaltverherrlichend eingestuften Tweet von Trump angewandt. Im Gegenzug versuchte die US-Regierung, gewisse Schutzmaßnahmen für soziale Medien in den USA abzuschwächen. Twitter ist eines der wichtigsten Sprachrohre Trumps. Mehr als 80 Millionen Nutzer folgen ihm auf seinem Kanal.