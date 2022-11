STORY: Twitter hat seine Büros vorübergehend geschlossen und zahlreiche Entlassungen angekündigt. In einer E-Mail teilte der Kurznachrichtendienst seinen Mitarbeitenden mit, die Büros seien abgeschlossen und nicht mehr zu betreten. Am Freitag um 9 Uhr morgens Ortszeit würden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfahren, ob sie von Entlassungen betroffen seien. Via Twitter selbst äußerten sich mittlerweile die ersten Mitarbeiter und berichteten vom Ausschluss aus Firmensystemen. Der Zugriff auf Mails sei nicht möglich, auch ließen sich Rechner nicht mehr hochfahren. "In dem Bemühen, Twitter auf einen gesunden Weg zu bringen, werden man den schwierigen Prozess des weltweiten Personalabbaus beginnen, heißt es in der E-Mail an die Mitarbeiter. Die Social-Media-Plattform teilte weiterhin mit, Firmenangehörige, die nicht von Entlassungen betroffen seien, würden über ihre Arbeits-E-Mail-Adressen benachrichtigt. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hatte zuvor erhebliche Einsparungen angekündigt.

