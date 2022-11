STORY: Donald Trumps Twitter-Account ist zurück. Nutzer des Kurznachrichtendienstes haben sich mit einer knappen Mehrheit von 51,8 Prozent der abgegebenen Stimmen dafür ausgesprochen, den Ex-US-Präsidenten wieder auf der Plattform zuzulassen. "Das Volk hat gesprochen, Trump kann wieder aufgenommen werden", tweetete der neue Konzernchef Elon Musk. Er hatte die Nutzer am Freitag zur Abstimmung aufgerufen. Donald Trumps Konto war von den früheren Eigentümern von Twitter dauerhaft gesperrt worden, nachdem Anhänger des damaligen US-Präsidenten in den letzten Tagen seiner Amtszeit 2021 das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Trump gründete daraufhin seinen eigenen Kurznachrichtendienst namens "Truth Social", zuvor hatte er seine Politik vorzugsweise über Twitter erklärt. Der Ex-Präsident zeigt bislang aber wenig Interesse an einer Rückkehr zum Kurznachrichtendienst.

