STORY: In der U-Bahn von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, fanden Tausende Menschen Schutz vor dem Bombardement der russischen Armee. Nun, drei Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wollen die Behörden das U-Bahn-Netz wieder in Betrieb nehmen. Für die einen ist die Wiedereröffnung des Netzes ein Symbol für den größten militärischen Erfolg der Ukraine in den letzten Wochen: Die russischen Streitkräfte wurden weitgehend aus der Artilleriereichweite von Charkiw verdrängt, so wie es schon im März in der Hauptstadt Kiew gelungen war. Für andere bedeutet der Schritt jedoch auch ihren Zufluchtsort verlassen zu müssen. Für Natalia Lopanska beispielsweise, die fast drei Monate in der U-Bahn Station lebte. “Uns wurde gesagt, dass wir gehen müssen, weil der Bürgermeister die Bahnen wieder fahren lassen will. Alle sind furchtbar ängstlich, denn es gibt immer noch Beschuss, die Bombenangriffe haben nicht aufgehört. Alle haben Angst. (Schnitt) Wir sind seit dem 3. März hier, vorher waren wir zu Freunden in den Keller geflüchtet. Dann kamen wir hier hin, das war der sicherste Ort, und uns war wichtig, dass es hier ruhig ist.” Dieser Einwohner Charkiws erklärt, er habe über die Nachrichten erfahren, dass die Züge wieder fahren sollen. Außerdem wurden die Menschen über Aushänge dazu aufgefordert, in ihre Häuser zurückzukehren oder die Wagen zu verlassen und auf den Bahnsteigen zu bleiben. Mitte Mai hatten die ukrainischen Streitkräfte gemeldet, dass die ukrainische Armee die russischen Truppen erfolgreich zurückgedrängt hätten und bis an die russische Grenze vorgerückt seien.

Mehr