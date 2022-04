STORY: U.N.-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Donnerstag die Städte Borodianka und Bucha in der Region Kiew besucht, die während der russischen Offensive in der Nordukraine beschossen und besetzt wurden. Im Anschluss traf Guterres zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij zusammen. "In diesen Tagen ist die Ukraine ein Zentrum von unerträglichen Leiden und Schmerzen. Ich habe das heute sehr eindrücklich rund um Kiew gesehen. Der sinnlose Verlust von Leben, die massive Zerstörung, die inakzeptable Verletzung von Menschenrechten und den Regeln des Krieges. Es ist wichtig, dass der Internationale Strafgerichtshof und andere Organisationen der Vereinten Nationen ihre Arbeit durchführen, damit richtige Rechenschaft abgelegt werden kann. Die Position der Vereinten Nationen ist klar: Wie ich schon in Moskau gesagt habe, Russland Invasion in die Ukraine ist eine Verletzung ihrer territorialen Souveränität und der Charta der Vereinten Nationen." In der Region Kiew wurden nach ukrainischen Angaben bisher die Leichen von 1.150 Zivilisten geborgen. Mehr als die Hälfte von ihnen wiesen Schusswunden aus Kleinwaffen auf, teilte die Kiewer Polizei mit. Russland hat bestritten, seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar Zivilisten ins Visier genommen zu haben. Solche Behauptungen seien eine "ungeheuerliche Fälschung", mit der die russische Armee verunglimpft werden solle, hieß es aus Moskau.

