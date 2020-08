Der weltweit größte Fahrdienstvermittler Uber weitet sein Geschäft aus. In London fährt jetzt eine Bootsflotte des US-Konzerns über die Themse. "Uber Boat by Thames Clipper" heißt das Unternehmen, verfügt über 20 Schiffe und 23 Anleger in der Stadt. Inmitten der Corona-Krise suchten laut Angaben des Unternehmens Londons Bewohner nach Alternativen zu Zügen und Bussen. An Bord gilt laut Uber ein strenges Hygienekonzept. Eine kontaktlose Fahrt werde ermöglicht, Sitzplätze abgesperrt und Fahrgästen zum Tragen von Masken aufgefordert. Uber Boat gibt es bereits in Kroatien.

