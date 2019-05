Der Fahrdienstvermittler Uber feiert einen der größten Börsengänge seit Jahren. Mit einer Gesamtbewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar, mehr als Daimler und Lufthansa zusammen, platzierte der Taxi-Konkurrent am Freitag einen Anteil von zehn Prozent. An der Wall Street kostete eine Uber-Aktie rund 45 Dollar. Fast zeitgleich konnten Anteile über das Frankfurter Parkett gehandelt werden. Dies machte eine taggleiche Einbeziehung möglich. Hier kostete die Aktie rund 41 Euro. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Genauso groß wie die Fantasie und die Möglichkeiten sind, sind natürlich auch in diesem Fall die Risiken. Denn jeder weiß, dass Uber derzeit noch kein Geld verdient. Wenn man es aber mit anderen großen Tech-Unternehmen vergleicht - siehe Tesla beispielsweise, die bis heute kaum Geld verdienen, siehe Amazon, die lange Zeit kein Geld verdient haben, aber mittlerweile zu einem der größten Unternehmen der Welt geworden sind - sieht man die Chancen an dieser Stelle. Aber die Risiken, die darf man an dieser Stelle eben auch nicht vergessen." Mit einem Erlös von 8,1 Milliarden Dollar ist Uber zwar die bislang größte Neuemission in diesem Jahr, doch in die Top-Ten der größten Börsengänge (IPO) überhaupt kann der Taxi-Schreck damit nicht vordringen. Den Rekord hält mit 25 Milliarden Dollar der chinesische Internet-Händler Alibaba. Uber erhofft sich durch den Börsengang endlich Gewinne zu schreiben. Insgesamt werden 207 Millionen Aktien angeboten, das entspricht einer Kapitalaufnahme von rund 10 Milliarden US-Dollar.