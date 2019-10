25 Frauen und Männer erhielten am Mittwoch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, unter anderen Udo Lindenberg und Alexander Gerst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die Auszeichnung. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober erinnerte Steinmeier an die Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen, die mit ihrem Einsatz für Freiheit und Demokratie die Mauer zum Einsturz brachten. Darunter seien diejenigen, die unerwünschte Schriften verbreiteten, die unerwünschte Lieder sangen, die die Vergiftung der Umwelt dokumentierten oder die Montagsdemonstrationen in Leipzig filmten und diese Bilder über die Grenze brachten. Rocksänger Udo Lindenberg sagte im Schloss Bellevue: "Ich bin immer von der Firma 'Wir kriegen das hin', auch wenn es manchmal schwierig ist. Und da bin ich ja nicht alleine, es sind so viele andere beteiligt. Gerade heute denke ich jetzt an die couragierten Leute von den Montagsdemonstrationen und an die Bürgerrechtlerbewegung. (SCHNITT) Denn die Power und unsere Freiheit und unsere bunte Vielfalt und so... Es ist ein geiles Land, Deutschland, und ich lebe total gerne hier." Auch der frühere Pfarrer und DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann erhielt die Auszeichnung und sagte im Anschluss an die Zeremonie: "Ist schon ganz in Ordnung bei uns, aber es gibt noch Leute, die laut schreien und den Eindruck vermitteln: 'Das schlimmste Leben, das man führen kann, führt man im heutigen Deutschland'. Und dann wünsche ich mir, dass Leute von den 75 Prozent, die sagen: 'Es ist kein Paradies, aber eigentlich kann ich auf dieser Erde nicht viel besser leben, als ich in Deutschland lebe'. Lasst die mit dazu beitragen, dass das so bleibt." Über den ausgezeichneten Astronauten Gerst sagte Steinmeier, es seien die Wissenschaftler und Forscher wie er, die sich den großen Herausforderungen unserer Zeit stellen. Sie würden etwa dabei helfen, die dramatischen Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel besser zu verstehen.