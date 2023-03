STORY: Nach mehreren Rettungsaktionen im Mittelmeer hat die italienische Küstenwache am Samstag über 1000 Migranten an Land gebracht. In der Nacht erreichte ein Boot mit 487 Menschen die Hafenstadt Crotone in der Region Kalabrien im Süden des Landes. Die Küstenwache eskortierte das Boot in den Hafen. Darüber hinaus brachte am Vormittag ein Schiff der Küstenwache insgesamt 584 Migranten in den Hafen der Stadt Reggio Calabria. Die Menschen waren zuvor aus überfüllten Booten auf hoher See an Bord genommen worden. Die Zahl der Menschen, die versuchen, per Boot über das Meer nach Italien zu gelangen, ist in diesem Jahr bislang deutlich gestiegen. Etwa 17.000 haben bisher Italien erreicht. 2022 waren es im gleichen Zeitraum um die 6.000. Immer wieder kommt es bei den gefährlichen Überfahrten zu schweren Unglücken. Ende Februar waren in der Nähe von Crotone mindestens 74 Menschen nach dem Kentern ihres Boots ums Leben gekommen. Und der italienischen Küstenwache wurden in dem Zusammenhang schwere Vorwürfe gemacht. Kritiker sagen, dass die Menschen nicht rechtzeitig gerettet wurden.

