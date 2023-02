STORY: Nach zwei schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze ist die Zahl der Toten bis Montagabend auf über 2000 gestiegen. Aus beiden Staaten liefen bereits nach dem ersten Beben der Stärke 7,9 in der Nacht Berichte über eingestürzte Häuser ein. Am frühen Nachmittag folgte eine zweite Erschütterung mit einer Stärke von 7,7, die weitere Gebäude zum Einsturz brachte. Zerstörte Straßen und unterbrochene Internet-Verbindungen machten es auch Stunden später schwer, das ganze Ausmaß der Katastrophe zu Überblicken. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Überlebende gruben zunächst mit bloßen Händen nach Verschütteten. Immer wieder baten die Helfer um Ruhe, um nach Lebenszeichen unter den Trümmern zu lauschen. Das Epizentrum des ersten Bebens lag nahe der südtürkischen Stadt Gaziantep. Die Erdstöße dauerten eine Minute und waren bis nach Israel, Zypern und in den Libanon zu spüren.Das Erdbeben war das schwerste in der Türkei seit 1999, als mehr als 17.000 Menschen bei einem Beben der Stärke 7,6 ums Leben kamen. Dutzende Staaten, darunter Deutschland, sowie Hilfsorganisationen sagten Unterstützung zu. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin bot Syrien und dem Nato-Mitgliedsland Türkei Unterstützung an.

