STORY: Die Bergungs- und Rettungsarbeiten gehen unvermindert weiter. Auch wenn am frühen Samstagmorgen, über 120 Stunden nach den schweren Beben am Montag, die Chancen Überlebende zu finden, immer geringer geworden sind. Die Zahl der Toten nach den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist mittlerweile auf über 24.000 gestiegen. Tendenz weiterhin zunehmend. Allein in den betroffenen Gebieten in der Türkei wurden rund 21.000 Tote geborgen, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad am Samstagmorgen mitteilte. Viele Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst. Hunderttausende wurden durch die Erdstöße obdachlos. Etwa 24,4 Millionen Menschen sind der Türkei zufolge von den Erdbeben betroffen. In der Türkei wurden den Behördenangaben zufolge zudem fast 93.000 Menschen aus den Erdbeben-Gebieten herausgebracht. Mehr als 166.000 Einsatzkräfte seien an den Rettungs- und Hilfseinsätzen beteiligt. Seit dem ersten Beben am Montagmorgen seien fast 1.900 Nachbeben registriert worden.

