STORY: Der ehemalige australische Profisurfer Blake Johnston hat am Freitag in Sydney den Weltrekord für die längste dokumentierte Surf-Session gebrochen. Johnston war Donnerstagnacht um 1 Uhr früh bei Cronulla Beach im Süden Sydneys ins Wasser gegangen und übertraf den bisherigen Rekord von 30 Stunden und 11 Minuten. Danach kam er kurz aus dem Wasser. "Danke an alle, ihr seid die Besten. Jeder verdient es, sich großartig zu fühlen und auf sich selbst achten zu dürfen." Sprach der Profi und ging zurück in die Wellen. Denn sein Ziel war es nicht nur, den Rekord einzustellen, sondern auch noch die 40-Stunden-Marke zu knacken, was er dann auch unter großer Anteilnahme schaffte. Unterstützt wurde Johnston von einem Team und Sanitäter kontrollierten den Athleten. Hunderte Wellen schaffte der Surfer. Doch die Aktion war kein Selbstzweck, sondern für eine gute Sache: Denn mit dem Weltrekord wurde Geld eingesammelt zur Förderung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen.

