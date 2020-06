Bei Protesten in Hongkong zum Jahrestag der pro-demokratischen Demonstrationen 2019 hat die Polizei mehr als 50 Menschen festgenommen. Dabei sollen die Polizisten auch Pfefferspray eingesetzt haben. Die Demonstranten seien wegen nicht genehmigter Kundgebungen und der Teilnahme an Versammlungen in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Polizei am Mittwoch. Die Regierung von Hongkong hatte zuvor ein Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als acht Personen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus ausgesprochen. Dennoch gingen Hunderte Menschen auf die Straße, um an den Jahrestag der Proteste der Demokratiebewegung zu erinnern. Einige Demonstranten blockierten in der Innenstadt des Finanzzentrums Straßen. Die Demokratiebewegung hatte durch das unlängst von der Führung in Peking angekündigte nationale Sicherheitsgesetz neuen Auftrieb erhalten. Bürgerrechtler und Demonstranten befürchten einen immer stärkeren Einfluss der chinesischen Regierung und den Verlust der Autonomie Hongkongs. Auch die EU und etliche andere Länder hatten sich wiederholt kritisch über die Entwicklung in Hongkong geäußert, das bereits im vergangenen Jahr durch monatelange Massenproteste lahmgelegt war. Für die kommenden Tage sind weitere Proteste geplant.