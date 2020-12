Laut einem Bericht der Nichtregierungsorganisation "Reporter ohne Grenzen" sind in diesem Jahr bereits mehr als 50 Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Mit 53 Todesfällen von 2019 hat sich damit nichts nennenswert verbessert. Mexiko sei nach wie vor das gefährlichste Land für Medienberichterstattende, hier wurden in diesem Jahr acht von ihnen getötet, es folgen der Irak mit sechs Todesfällen, Afghanistan mit fünf und Pakistan und Indien mit jeweils vier. NGO-Sprecherin Pauline Ades-Mevel hat mehr: "Die Zahl der getöteten Journalisten in Ländern, die sich im sogenannten Frieden befinden, ist immer noch extrem hoch. 68 Prozent dieser 50 Menschen wurden in Ländern getötet, die sich nicht im Krieg befanden. Das ist ein besorgniserregender Trend, den wir schon vor Jahren feststellen konnten ." Laut Mevel werden immer mehr Journalistinnen und Journalisten ins Visier genommen, weil sie recherchieren, weil sie einige Interessen, auch die von Regierungen, störten. Ein weiterer Trend sei es, dass es vermehrt bei Berichterstattungen über Proteste zu Tötungen komme: "Im Jahr 2020 starben sieben Journalisten, weil sie über Proteste berichteten. Es ist extrem problematisch, weil immer mehr Journalisten während der Proteste angegriffen werden. Sie werden verwundet und manchmal auch getötet." In den vergangenen zehn Jahren hat die Organisation fast 1000 Todesfälle registriert. Weltweit nehmen auch die Festnahmen zu. Laut der Organisation saßen Mitte Dezember 387 in Gefängnissen wegen ihrer Berichterstattung. Zuletzt meldete die Nachrichtenagentur Reuters die Inhaftierung ihres Kameramanns Kumerra Gemechu in Äthiopien. Weitere Organisationen, die sich für ihre Freilassungen einsetzen sind "Amnesty International" und das "Komitee zum Schutz von Journalisten", die alle auf Spendengelder angewiesen sind.

