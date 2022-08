STORY: Die Menge an Verschlusssachen in Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago war offenbar enorm. Laut Informationen des US-Nationalarchiv hatte der amerikanische Ex-Präsident mehr als 700 Seiten vertraulicher Dokumente aus dem Weißen Haus mit in seine Villa nach Florida genommen. Das geht aus einem neu veröffentlichten Schreiben hervor, das die US-Behörde bereits im Mai an Trumps Anwälte geschickt hat. In den 15 Kisten, die im Januar in Trumps Haus sichergestellt wurden, seien auch streng geheime Unterlagen gewesen. Anfang August wurden bei einer FBI-Razzia in Mar-a-Lago mehr als 20 weitere Kisten mit zum Teil als geheim gekennzeichneten Datensätzen gefunden. Bei den Ermittlungen geht es darum, ob Trump illegal Dokumente aus dem Weißen Haus entfernt hat, als er im Januar 2021 aus dem Amt schied, und ob er versucht hat, die Untersuchung über die Entfernung der Unterlagen zu behindern. Die FBI-Razzia hat Trump als politisch motiviert bezeichnet.

